الإثنين 20 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الحزب الحاكم يكتسح الانتخابات البرلمانية في كازاخستان

الحزب الحاكم يكتسح الانتخابات البرلمانية في كازاخستان
19 مارس 2023 23:25

أدلى الناخبون في قازاخستان بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة، اليوم الأحد، من المتوقع على نطاق واسع أن تعزز قبضة الرئيس قاسم جومارت توكاييف على السلطة، وتستكمل مساعيه لتشكيل النخبة الحاكمة التي بدأها بعد توليه مقاليد السلطة في البلاد العام الماضي.

وأظهرت استطلاعات للرأي أجريت بعد انتهاء عملية الاقتراع حصول حزب أمانات الحاكم على 53 إلى 54 بالمئة من إجمالي عدد الأصوات، وهو ما يكفي للاحتفاظ بأغلبية مريحة.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية إن عدد الناخبين بلغ 54.2 بالمئة.

ومن شأن حصول توكاييف على تفويض أقوى أن يساعده في اجتياز الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا وما أعقبه من إلحاق أضرار بالتجارة والاستثمار وسلاسل التوريد بالمنطقة.

أخبار ذات صلة
«غرفة دبي العالمية» تدعم 24 شركة للتوسع في كازاخستان
بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في كازاخستان
المصدر: وكالات
الانتخابات
كازاخستان
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ميثاء الشامسي
الإمارات
ميثاء الشامسي: في "يوم الأم" نهنىء الشيخة فاطمة التي غمرتنا جميعاً بفيض عطائها وعظيم محبتها
اليوم 15:07
شعار وزارة التربية والتعليم
الإمارات
"التربية والتعليم" تعتمد عدم إلزامية تطبيق "سلسلة سلامة" في المدارس الحكومية والخاصة
اليوم 15:01
تخريج الدفعة الثانية من برنامج صقار أبوظبي
الرياضي
تخريج الدفعة الثانية من برنامج صقار أبوظبي
اليوم 15:00
مشهد من وسط العاصمة العراقية بغداد
عربي ودولي
العراق يحدد موعداً لانتخابات مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ عقد
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©