الحزب الحاكم يكتسح الانتخابات البرلمانية في كازاخستان
الحزب الحاكم يكتسح الانتخابات البرلمانية في كازاخستان
19 مارس 2023 23:25
أدلى الناخبون في قازاخستان بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة، اليوم الأحد، من المتوقع على نطاق واسع أن تعزز قبضة الرئيس قاسم جومارت توكاييف على السلطة، وتستكمل مساعيه لتشكيل النخبة الحاكمة التي بدأها بعد توليه مقاليد السلطة في البلاد العام الماضي.
وأظهرت استطلاعات للرأي أجريت بعد انتهاء عملية الاقتراع حصول حزب أمانات الحاكم على 53 إلى 54 بالمئة من إجمالي عدد الأصوات، وهو ما يكفي للاحتفاظ بأغلبية مريحة.
وقالت لجنة الانتخابات المركزية إن عدد الناخبين بلغ 54.2 بالمئة.
ومن شأن حصول توكاييف على تفويض أقوى أن يساعده في اجتياز الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا وما أعقبه من إلحاق أضرار بالتجارة والاستثمار وسلاسل التوريد بالمنطقة.