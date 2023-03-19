السيسي يلتقي وفداً روسياً رفيع المستوى في القاهرة

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد في القاهرة وفداً روسياً رفيع المستوى يضم ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن اللقاء الذي حضره رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي ونائب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل بوغدانوف، شهد التباحث حول «تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر.. وما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية».
وأضاف «وكذا إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس».