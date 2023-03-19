ألمانيا: مقتل رجل طعناً بسكين

جميعنا نقصد الملاهي رغبة في الاستمتاع وقضاء وقت مختلف بعيدا عن مشاغل الحياة، ولكن زيارة رجل لمدينة ملاهي بمهرجان شعبي بغرب ألمانيا انتهت للأسف بانتهاء الحياة بالنسبة له إلى الأبد.
وأعلنت الشرطة والادعاء العام اليوم الأحد أن رجلا 31 عاما لقى حتفه طعنا بسكين بعد مشاجرة مع شخص آخر على لعبة بملاهي أكبر مهرجان شعبي بمدينة مونستر بغرب ألمانيا مساء أمس السبت.
ويتردد أن الجاني المشتبه فيه طعن المجني عليه بسكين.
على الرغم من محاولات الإسعاف التي بدأت فورا للرجل، فإنه لقى حفته في مكان الحادث متأثرا بجراحه.
وقال متحدث باسم الشرطة والادعاء اليوم إن لجنة من المباحث الجنائية تولت التحقيقات، وأشارت إلى أنه لا يزال يتم البحث عن الجاني المشتبه فيه، وأوضح أنه تم البدء في استدعاء شهود، لافتا إلى أن كل ملحوظة ستكون مهمة.
وأوقفت مدينة مونستر المهرجان الشعبي اليوم، وأعلنت أن الملاهي التي يصل عدد زوارها خلال المهرجان الذي ينعقد سنويا إلى مليون شخص، ستظل مغلقة اليوم.