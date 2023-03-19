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الكرملين: «المسيرة» أظهرت تورط أميركا في الصراع ضد روسيا

أميركا نشرت مقطع فيديو للمسيرة التي تحطمت
19 مارس 2023 17:50

نقل تقرير عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، اليوم الأحد، إن تحليق الطائرات الأميركية المسيرة فوق بحر البلطيق تشير إلى تورط مباشر للولايات المتحدة في الصراع مع روسيا.

وتحطمت طائرة مسيرة أميركية الأسبوع الماضي في البحر بعد أن اعترضتها طائرات مقاتلة روسية.

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن بيسكوف قوله في مقابلة تلفزيونية «ما تفعله هذه الطائرات المسيرة واضح تماماً، ومهمتها ليست سلمية على الإطلاق لضمان سلامة الملاحة في المياه الدولية».

وأضاف «في الحقيقة نحن نتحدث عن التورط المباشر لمشغلي هذه الطائرات المسيرة في الصراع، وضدنا».

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المصدر: وكالات
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