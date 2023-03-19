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الأسد: مواقف الإمارات عقلانية ودورها فعال لعلاقات عربية قوية

الرئيس السوري بشار الأسد
19 مارس 2023 17:41

أكد فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، الذي وصل اليوم إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية، أن مواقف الإمارات دائماً كانت عقلانية وأخلاقية، وأن دورها في الشرق الأوسط هو دور إيجابي وفعال لضمان علاقات قوية بين الدول العربية، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأكد الأسد، أن هذا الدور يتقاطع مع رؤية سوريا في ضرورة تمتين العلاقات الثنائية بين الدول العربية وصولاً إلى العمل العربي المشترك والذي يشكل الانعكاس المنطقي لما يجمع بين هذه الدول وشعوبها ويحقق مصالحها.

ووصف الأسد الدور الإنساني لدولة الإمارات في مساعدة سوريا لتجاوز آثار كارثة الزلزال المدمر بأنه دور فعال وحمل في طياته محبة صادقة واندفاعاً أخوياً نقياً، وكان له أثر مهم في التخفيف من تداعيات الزلزال عن المتضررين منه في سوريا.

واعتبر الرئيس الأسد أنه ورغم الألم الكبير الذي حملته هذه الكارثة للسوريين إلا أن التضامن الواسع والدعم الذي تلقوه من أشقائهم كان له كبير الأثر في التخفيف عنهم.

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