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زيلينسكي يهنئ الرئيس الصيني بإعادة انتخابه

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
19 مارس 2023 17:12

ذكر تلفزيون الصين المركزي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أرسل رسالة تهنئة إلى شي جين بينج، بعد أن فاز بولاية ثالثة، رئيساً للصين، في وقت سابق هذا الشهر.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تولي أهمية كبيرة للعلاقات الودية مع الصين، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأحد.

ونقل التقرير عن الرئيس الأوكراني قوله أيضاً إنه يعتقد أن الصين ستقدم إسهامات كبيرة لتعزيز إطار السلام العالمي ودعم النظام العالمي، بناء على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ولم يكشف التقرير عن موعد إرسال رسالة زيلينسكي أو ما إذا كان الزعيمان سيجريان أي اتصال.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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