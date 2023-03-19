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تفاصيل زيارة بوتين لماريوبول بأوكرانيا

بوتين خلال زيارته لمدينة ماريوبول بأوكرانيا
19 مارس 2023 15:30

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة غير معلنة إلى ماريوبول، على ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الأحد، هي الأولى له إلى هذه المدينة منذ السيطرة عليها في أعقاب حصار استمر أشهراً في بداية الهجوم الذي تشنّه موسكو في أوكرانيا.

وحاصرت روسيا ماريوبول في بداية الهجوم العام الماضي، ودمرت مصنع أزوفستال للصلب، المعقل الأخير للقوات الأوكرانية في المدينة.

ووصل بوتين إلى ماريوبول على متن مروحية السبت، وجال المدينة حيث كان أحياناً يقود سيارة بنفسه، وفقاً لوكالة تاس الرسمية للأنباء.

وتحدّث مع سكّان محليّين وزار عدداً من المواقع، واستمع إلى تقرير عن أعمال إعادة إعمار هذه المدينة المنكوبة.

وجاء توقفه في ماريوبول عقب زيارة غير معلنة إلى شبه جزيرة القرم السبت، لمناسبة الذكرى التاسعة لضمّها.

ووصل بوتين إلى سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، حيث حضر مراسم افتتاح مدرسة فنون للأطفال برفقة الحاكم المحلي ميخائيل رازفوجاييف، وفقاً لصور بثتها قناة روسيا-1 التلفزيونية العامة.

وقال رازفوجاييف على منصة تلغرام للمراسلة إن بوتين كان من المتوقع أن يشارك في افتتاح مدرسة فنون للأطفال من خلال اتصال فيديو.

وأضاف: «لكن فلاديمير فلاديمروفيتش جاء شخصياً، بنفسه. خلف عجلة القيادة، لأنه في مثل هذا اليوم التاريخي يكون الرئيس دائماً مع سيفاستوبول وأهالي سيفاستوبول».

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المصدر: وكالات
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