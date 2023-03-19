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«مجموعة السبع» تندد بتقاعس مجلس الأمن بشأن تجارب كوريا الشمالية

أرشيفية
19 مارس 2023 15:19

قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، اليوم الأحد، إنهم يأسفون لتقاعس مجلس الأمن الدولي إزاء تجارب كوريا الشمالية الصاروخية.

وأشاروا في بيان إلى «عقبة» تضعها بعض الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي. ورغم أنهم لم يحددوا بالاسم هذه الدول، فقد منعت الصين وروسيا محاولات أخيرة لاتخاذ إجراءات أكبر في الرد على كوريا الشمالية.

ونددت المجموعة بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات في 16 مارس، وقالت إن هذا العمل «يقوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين».

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المصدر: وكالات
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مجموعة السبع
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