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بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود
19 مارس 2023 13:36

بدأ الناخبون في جمهورية الجبل الأسود اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية.
وفتحت مراكز الاقتراع الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش)، ومن المقرر أن تغلق الساعة الثامنة مساء (1900 بتوقيت جرينتش). ويتوقع ظهور النتائج غير الرسمية التي تعتمد على استطلاع اراء عينة من الناخبين بعد الإغلاق بنحو ساعتين.
والجبل الأسود عضو في حلف شمال الأطلسي ومرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ويسعى الرئيس المنتهية ولايته ميلو ديوكانوفيتش للفوز بولاية جديدة مدتها خمس سنوات بعد أن شغل مناصب سياسية عليا في البلاد لمدة 33 عاما. والمنافسان الرئيسان له هما أندريا مانديتش زعيم الجبهة الديمقراطية وياكوف ميلاتوفيتش.

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المصدر: وكالات
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