الإثنين 20 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

المحكمة الدستورية الكويتية تقضي ببطلان انتخابات 2022 وعودة البرلمان السابق

المحكمة الدستورية الكويتية تبطل مجلس الأمة
19 مارس 2023 12:41

 قضت المحكمة الدستورية بالكويت، التي تعد أحكامها نهائية، اليوم الأحد ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر الماضي وعودة البرلمان السابق.
وجاء في نص الحكم الذي تلاه المستشار محمد بن ناجي أن المحكمة قضت "بإبطال عملية الانتخابات برمتها التي جرت في 29 سبتمبر في الدوائر الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها... وأن يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية من تاريخ هذا الحكم كأن الحل لم يكن".

أخبار ذات صلة
"نفط الكويت" تعلن حالة الطوارئ إثر تسرب نفطي غربي البلاد
برونزية إماراتية في بطولة غرب آسيا للترايثلون
المصدر: وكالات
مجلس الأمة الكويتي
الكويت
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ميثاء الشامسي
الإمارات
ميثاء الشامسي: في "يوم الأم" نهنىء الشيخة فاطمة التي غمرتنا جميعاً بفيض عطائها وعظيم محبتها
اليوم 15:07
شعار وزارة التربية والتعليم
الإمارات
"التربية والتعليم" تعتمد عدم إلزامية تطبيق "سلسلة سلامة" في المدارس الحكومية والخاصة
اليوم 15:01
تخريج الدفعة الثانية من برنامج صقار أبوظبي
الرياضي
تخريج الدفعة الثانية من برنامج صقار أبوظبي
اليوم 15:00
مشهد من وسط العاصمة العراقية بغداد
عربي ودولي
العراق يحدد موعداً لانتخابات مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ عقد
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©