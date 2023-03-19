المحكمة الدستورية الكويتية تقضي ببطلان انتخابات 2022 وعودة البرلمان السابق
المحكمة الدستورية الكويتية تبطل مجلس الأمة
19 مارس 2023 12:41
قضت المحكمة الدستورية بالكويت، التي تعد أحكامها نهائية، اليوم الأحد ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر الماضي وعودة البرلمان السابق. وجاء في نص الحكم الذي تلاه المستشار محمد بن ناجي أن المحكمة قضت "بإبطال عملية الانتخابات برمتها التي جرت في 29 سبتمبر في الدوائر الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها... وأن يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية من تاريخ هذا الحكم كأن الحل لم يكن".