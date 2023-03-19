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صربيا وكوسوفو تتفقان على تطبيع العلاقات

جوزيب بوريل، مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي
19 مارس 2023 13:24

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن بلجراد وبريشتينا توصلتا إلى اتفاق خلال محادثات في مقدونيا الشمالية بشأن برنامج تنفيذ خطة المصالحة الأوروبية الأميركية في كوسوفو وصربيا.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن الرئيس الصربي أليكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي أجريا يوم السبت محادثات في مقدونيا الشمالية بمشاركة بوريل والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في حوار بلجراد-بريشتينا ميروسلاف لايتشاك. وصرح فوتشيتش للصحفيين عقب المحادثات، بأنه تم التوصل إلى اتفاق حول "بعض النقاط" من خطة التنفيذ.

وقال بوريل بعد المحادثات إنه بعد 12 ساعة من المفاوضات، اتفقت كوسوفو وصربيا على السبل العملية لتنفيذ خطة المصالحة التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.

وأشار بوريل إلى أن الجانبين، أكدا "التزامهما الكامل باحترام جميع بنود الاتفاقية ".

واستضافت مقدونيا الشمالية قادة كوسوفو وصربيا لإجراء محادثات جديدة بشأن تطبيع العلاقات بينهما برعاية الاتحاد الأوروبي.

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المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل
كوسوفو وصربيا
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