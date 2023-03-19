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لجنة وضع المرأة الأممية تعتمد وثيقة دور التكنولوجيا والابتكار في المساواة بين الجنسين

شعار الأمم المتحدة
19 مارس 2023 15:46

اعتمدت لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة وثيقة رسمية تقر بالدور الحاسم للتكنولوجيا والابتكار في تحقيق المساواة بين الجنسين.

جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة السابعة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة أمس السبت، والتي ركزت أعمالها على وضع المرأة، التي تعد أكبر تجمع سنوي بالأمم المتحدة حول المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، هذا العام على الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتعزيز العمل لسد الفجوات بين الجنسين في هذا المجال.

وتتضمن "الاستنتاجات المتفق عليها" للدول الأعضاء، كما تعتبر "مخططا لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، بهدف تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والقيادة للنساء والفتيات في تصميم، وتحويل ودمج التقنيات الرقمية وعمليات الابتكار التي تلبي حقوق الإنسان واحتياجات النساء والفتيات.

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