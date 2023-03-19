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بوتين يعقد اجتماعاً في روستوف بجنوب روسيا

بوتين
19 مارس 2023 11:26

عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاحد، اجتماعا في مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة بمقاطعة "روستوف نا دونو" جنوبي روسيا، بحسب ما ذكرته الخدمة الصحفية للكرملين.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، بأن الكرملين أوضح أن "الرئيس بوتين استمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، وعدد من القادة العسكريين".

وأعلن الكرملين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي قام بزيارة عمل إلى مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك. وفقا للكرملين،

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المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
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