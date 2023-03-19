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قتلى وجرحى في ضربات استهدفت شرق أوكرانيا

جانب من منطقة في أوكرانيا
19 مارس 2023 10:04

قُتِل مدنيّان وأصيب عشرة بضربات بعد ظهر السبت في كراماتورسك شرقي أوكرانيا، حسبما أعلن بافلوف كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك.

ولفت إلى تضرّر نحو 12 مبنى سكنيًّا و14 منشأة تابعة للبلدية.

 سُمع دوي عشرة انفجارات أخرى من النوع نفسه في حيّ سكني على بعد حوالى كيلومترين من الضربة الأولى.

وتقع مدينة كراماتورسك، قرب باخموت التي تشهد مواجهات مستمرة منذ أشهر.

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