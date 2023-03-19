قتلى وجرحى في ضربات استهدفت شرق أوكرانيا

قُتِل مدنيّان وأصيب عشرة بضربات بعد ظهر السبت في كراماتورسك شرقي أوكرانيا، حسبما أعلن بافلوف كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك. ولفت إلى تضرّر نحو 12 مبنى سكنيًّا و14 منشأة تابعة للبلدية. سُمع دوي عشرة انفجارات أخرى من النوع نفسه في حيّ سكني على بعد حوالى كيلومترين من الضربة الأولى.



وتقع مدينة كراماتورسك، قرب باخموت التي تشهد مواجهات مستمرة منذ أشهر. أخبار ذات صلة بوتين يزور ماريوبول عشية استقبال نظيره الصيني الكرملين: «المسيرة» أظهرت تورط أميركا في الصراع ضد روسيا

المصدر: آ ف ب