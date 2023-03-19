الإثنين 20 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كوريا الجنوبية ترفع إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل

كوريا الجنوبية ترفع إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل(أرشيفية)
19 مارس 2023 08:40

من المقرر أن يدخل قرار الحكومة في  كوريا الجنوبية برفع إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام والصيدليات الواقعة في الأماكن العامة المفتوحة حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الاثنين، وسط اتجاه تنازلي لعدد الإصابات بكوفيد.19

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام يشمل مترو الأنفاق والحافلات وسيارات الأجرة والطائرات، وبحلول يوم الاثنين يكون قد مر عامان ونصف العام على تبني الحكومة إلزامية ارتداء الكمامات في أكتوبر 2020. 

وقالت السلطات الصحية في وقت سابق إن وضع انتقال العدوى في حالة مستقرة منذ رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة في أواخر يناير الماضي.

وكانت الحكومة قد قررت في 30 يناير الماضي إلغاء متطلب ارتداء الكمامات من معظم الأماكن المغلقة باستثناء وسائل النقل العام والمسشتفيات وبعض المرافق المعرضة لخطر تفشي العدوى.

ووفقا لاستطلاع أجري في يناير فقد ذكر 7 من كل 10 أشخاص أنهم سيواصلون ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة لأسباب صحية حتى بعد رفع الإلزام في الأماكن المغلقة.

وسيظل إلزام ارتداء الكمامات ساريا في المرافق الطبية والصيدليات ودور رعاية المسنين والأماكن الأخرى المعرضة للعدوى. لكن الصيدليات الواقعة في الأماكن العامة المفتوحة، مثل متاجر البيع بأسعار مخفضة ومحطات القطار، ستعفى من هذا الشرط.

أخبار ذات صلة
كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً
«الكاحل» يمنع نونيز من المشاركة مع أوروجواي
المصدر: د ب أ
وسائل النقل العام
كورونا
الكمامات الواقية
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ميثاء الشامسي
الإمارات
ميثاء الشامسي: في "يوم الأم" نهنىء الشيخة فاطمة التي غمرتنا جميعاً بفيض عطائها وعظيم محبتها
اليوم 15:07
شعار وزارة التربية والتعليم
الإمارات
"التربية والتعليم" تعتمد عدم إلزامية تطبيق "سلسلة سلامة" في المدارس الحكومية والخاصة
اليوم 15:01
تخريج الدفعة الثانية من برنامج صقار أبوظبي
الرياضي
تخريج الدفعة الثانية من برنامج صقار أبوظبي
اليوم 15:00
مشهد من وسط العاصمة العراقية بغداد
عربي ودولي
العراق يحدد موعداً لانتخابات مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ عقد
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©