كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً

امرأة تمر أمام تلفاز يعرض نشرة إخبارية مصحوبة بملف فيديو لتجربة صاروخ كوري شمالي ، في سيول
19 مارس 2023 08:10
أطلقت كوريا الشمالية الأحد صاروخاً بالستياً وفقا لوكالة أنباء يونهاب، في أحدث عملية إطلاق تتزامن مع إجراء سيول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ خمس سنوات. ونقلت يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة في سيول أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه البحر الشرقي"، التسمية الكورية لبحر اليابان. تجري سيول وواشنطن منذ الاثنين مناورات عسكرية غير مسبوقة هي الأكبر منذ خمس سنوات. وتستمر المناورات التي سمّيت "درع الحرية" عشرة أيام.
وتأتي عملية الإطلاق الصاروخية الجديدة هذه بعد أن أطلقت بيونغج يانغج الخميس أقوى صاروخ لها، هو هواسونغ-17 البالستي العابر للقارات، قبل زيارة لليابان أجراها رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.