صربيا وكوسوفو تبحثان تطبيع العلاقات

أوخريد (وكالات)

استضافت مقدونيا الشمالية، أمس، قادة كوسوفو وصربيا لإجراء محادثات جديدة صعبة بشأن تطبيع العلاقات بينهما برعاية الاتحاد الأوروبي الذي زاد مؤخراً الضغوط على الجانبين.

ويأتي هذا الاجتماع على ضفاف بحيرة أوخريد في جنوب غرب الدولة البلقانية الصغيرة، بعد فشل المحادثات في بروكسل الشهر الماضي، حيث تمّ الكشف عن خطّة سلام أوروبية.

ويسعى منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى التقريب بين موقفي رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، بعد أكثر من عقدين على حرب دامية بين متمرّدين انفصاليين كوسوفيين والقوات الصربية.

ويلتقي الجانبان كلّ على حدة مع بوريل والمبعوث الأوروبي ميروسلاف لايتشاك، قبل اجتماع ثلاثي مقرّر عقده بعد الظهر.

وقال ألبين كورتي لدى وصوله إلى أوخريد «أنا متفائل، سأبذل قصارى جهدي من أجل جمهورية كوسوفو».

من جهته، أشار منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تغريدة عبر «تويتر»، إلى أنّ الاجتماع يركّز على سبيل لتطبيق الاقتراح الأوروبي.

وتنصّ هذه الوثيقة الأوروبية المؤلّفة من 11 مادّة على أنّ الطرفين «يعترفان بشكل متبادل بوثائقهما ورموزهما الوطنية الخاصّة بكلّ منهما» وأنّهما لن يستخدما العنف لحلّ الخلافات بينهما.