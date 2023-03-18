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فرنسا تحظر تجمعات المحتجين في باريس

فرنسا تحظر تجمعات المحتجين في باريس
19 مارس 2023 01:33

باريس (وكالات)

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حظرت الشرطة الفرنسية أمس، تجمعات المحتجين في ساحة الكونكورد في باريس وسط خشية من حدوث أعمال عنف، مع توقع تجدّد الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد خلال عطلة نهاية الأسبوع في فرنسا. بعد ليلتين تخللتهما اضطرابات حظرت الشرطة تجمعات المحتجين في ساحة الكونكورد وفي جادة الشانزليزيه في باريس. 
وأكدت الشرطة أنها «ستطرد بشكل منهجي الأشخاص الذين سيحاولون التجمع هناك وقد يتم تغريمهم»، لافتةً إلى «وجود مخاطر كبيرة لناحية الإخلال بالنظام والأمن العام».
قررت الحكومة الخميس الماضي تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي طلبه الرئيس إيمانويل ماكرون، استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتبنّي نصّ من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.
وعليه اتخذت المعارضة منحى أكثر تطرفاً بدفع من ناشطين شباب سئموا من التجمعات الأسبوعية، ويبدو أنهم مستعدون للمواجهة.

فرنسا
باريس
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