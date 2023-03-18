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وجهاء القبائل يؤكدون أهمية إشراك الليبيين في تقرير مصيرهم

وجهاء القبائل يؤكدون أهمية إشراك الليبيين في تقرير مصيرهم
19 مارس 2023 01:33

حسن الورفلي (بنغازي)

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أكد أعيان ووجهاء القبائل في مدينتي الزنتان ومصراتة في ليبيا ضرورة إشراك الليبيين في تقرير مصيرهم بالاستفتاء على «القاعدة الدستورية» ورفضهم للمراحل الانتقالية التي لن تصل بالبلاد لمرحلة الاستقرار.
وأكد الأعيان، خلال لقاء مع رئيس حكومة وحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أمس، شكرهم لحكومة الوحدة على الاستقرار الذي تعيشه المدن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.
وأكد الدبيبة، أن «الجهود الوطنية من كل المدن الليبية لا بدّ من توحيدها للوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم من خلال انتخابات نزيهة وعادلة».
 جاء ذلك وسط نقاشات واسعة بشأن مبادرة طرحها المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي تركّز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. 

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