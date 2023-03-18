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مئات القتلى في أفريقيا جراء الإعصار "فريدي"

جنود وسكان محليون من مالاوي يزيلون أنقاض منازل مدمرة جراء الإعصار "فريدي"
19 مارس 2023 00:51

ذكرت السلطات في مالاوي وموزمبيق ومدغشقر، السبت، أن حصيلة قتلى الإعصار الاستوائي "فريدي" الذي استمر لفترة طويلة بشكل غير معتاد في جنوب شرق أفريقيا ارتفعت إلى 522 قتيلا.
وأعلنت هيئة إدارة الكوارث أن مالاوي، الأشد تضررا من الإعصار، سجلت ارتفاع حصيلة القتلى إلى 438. وتضرر نحو 345 ألف شخص في البلاد جراء الأمطار والفيضانات والانهيارات الأرضية. وتشرد عشرات الآلاف من الأشخاص.
وتسبب الإعصار فى دمار كبير في جنوب شرق أفريقيا. وقد تضررت موزمبيق المجاورة وجزيرة مدغشقر.
وذكر فيليبي نيوسي رئيس موزمبيق أن 67 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في البلاد. كما لقي 17 شخصا حتفهم في مدغشقر.  
ووصل الإعصار فريدي لأول مرة إلى اليابسة في 21 فبراير الماضي في مدغشقر. ومن هناك، انتقل إلى موزمبيق ثم عاد ليمر عبر المحيط الهندي. ووصل إلى موزمبيق للمرة الثانية في 11 مارس الجاري ثم انتقل إلى مالاوي.
وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن من المرجح أن تكون العاصفة، التي استمرت لأكثر من شهر، هي الإعصار الأطول مدة منذ بدء تسجيلات الطقس.
وأعلن أن العاصفة "فريدي" أصبحت إعصارا في 6 فبراير. ويمر جنوب القارة الأفريقية حاليا بموسم الأعاصير، والذي يمكن أن يتسبب في سقوط الأمطار وهبوب العواصف الشديدة حتى أبريل.

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المصدر: وكالات
مالاوي
إعصار
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