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12 قتيلا في زلزال هز الإكوادور والبيرو

آثار الزلزال في الإكوادور
19 مارس 2023 00:41

أعلنت الرئاسة الإكوادورية مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة شخص ووقوع أضرار بمباني جراء الزلزال الذي ضرب البيرو والإكوادور في وقت سابق السبت.

وقالت الرئاسة عبر تويتر "سجلت حتى الآن 12 حالة وفاة (11 في محافظة إل أورو وواحدة في محافظة أزواي)".

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل أربعة أشخاص في الإكوادور.

وقالت السلطات الإكوادورية إن الزلزال، الذي بلغت قوته 6,5 درجات، سُجل في الساعة 12,12 بالتوقيت المحلي (17,12 ت غ) في بلدية "بالاو" الإكوادورية على بعد حوالى 140 كيلومترا من "غواياكيل"، وعلى عمق 44 كيلومترا.

وأفاد المعهد الأميركي لرصد الزلازل أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات على مقياس ريختر، فيما قدّرت السلطات البيروفية أن شدته بلغت سبع درجات.

من جهته، صرح هيرناندو تافيرا مدير المركز الوطني لرصد الزلازل في البيرو، لإذاعة "آر بي بي"، أنه لم تسجل إصابات و"لم يقع ضرر كبير".

وشعر السكان بهزات ارتدادية، لكن معهدا متخصصا تابعا للبحرية الإكوادورية أكد أن الزلزال "ليست له الشروط اللازمة لتوليد تسونامي" في المحيط الهادئ.

تقع البيرو والإكوادور في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة زلزالية رئيسية تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأميركية.

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المصدر: وكالات
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