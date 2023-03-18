الأحد 19 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ارتفاع جديد لعدد قتلى الزلزال في تركيا

منازل مدمرة جراء زلزال تركيا
19 مارس 2023 00:13

ارتفعت حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 49 ألفا و589 شخصا، بينهم 6 آلاف و807 أجانب، وفق تصريح رسمي السبت.

وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي السبت، إن بلاده تواصل بذل قصارى جهدها لمواجهة تبعات الزلزال، وفقا لما نقلته عنه وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء.

وأضاف أوقطاي من العاصمة أنقرة أن كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية تبذل ما بوسعها لمعالجة المشكلات في مناطق الزلزال.

وأكد نائب الرئيس هذه الحصيلة الجديدة للقتلى.

في 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال قوي جنوبي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7,8 على مقياس ريختر. وتبعته هزة ارتدادية بلغت شدها أكثر من 7 درجات. وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أدى دمار واسع في الممتلكات والبنى التحتية.

أخبار ذات صلة
12 قتيلا في زلزال هز الإكوادور والبيرو
زلزال قوي يهز ساحل الإكوادور
المصدر: د ب أ
زلزال
زلزال تركيا
حصيلة
قتلى
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
الرياضي
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
اليوم 02:00
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
الرياضي
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
اليوم 01:45
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس رومانيا وحرمه في واحة الكرامة بحضور مريم المهيري (الصور من وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس رومانيا في واحة الكرامة
اليوم 01:35
الرئيس الروماني خلال زيارته جامع الشيخ زايد الكبير بحضور مريم المهيري (وام)
الإمارات
رئيس رومانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©