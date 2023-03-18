ارتفاع جديد لعدد قتلى الزلزال في تركيا

ارتفعت حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 49 ألفا و589 شخصا، بينهم 6 آلاف و807 أجانب، وفق تصريح رسمي السبت.
وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي السبت، إن بلاده تواصل بذل قصارى جهدها لمواجهة تبعات الزلزال، وفقا لما نقلته عنه وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء.
وأضاف أوقطاي من العاصمة أنقرة أن كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية تبذل ما بوسعها لمعالجة المشكلات في مناطق الزلزال.
وأكد نائب الرئيس هذه الحصيلة الجديدة للقتلى.
في 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال قوي جنوبي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7,8 على مقياس ريختر. وتبعته هزة ارتدادية بلغت شدها أكثر من 7 درجات. وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أدى دمار واسع في الممتلكات والبنى التحتية.