الأحد 19 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زلزال قوي يهز ساحل الإكوادور

زلزال
18 مارس 2023 22:37

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 6.9 درجة وقع قبالة ساحل الإكوادور اليوم السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 2,71 درجة جنوبا، وخط طول 79,41 درجة غربا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

كما لم يجر الحديث، حتى اللحظة، عن حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

أخبار ذات صلة
12 قتيلا في زلزال هز الإكوادور والبيرو
ارتفاع جديد لعدد قتلى الزلزال في تركيا
المصدر: وكالات
زلزال
الإكوادور
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
الرياضي
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
اليوم 02:00
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
الرياضي
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
اليوم 01:45
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس رومانيا وحرمه في واحة الكرامة بحضور مريم المهيري (الصور من وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس رومانيا في واحة الكرامة
اليوم 01:35
الرئيس الروماني خلال زيارته جامع الشيخ زايد الكبير بحضور مريم المهيري (وام)
الإمارات
رئيس رومانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©