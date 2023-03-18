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موسكو تحذر أميركا من مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف هاوتزر
18 مارس 2023 21:19

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، الولايات المتحدة من خطر مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.

وقالت زاخاروفا، وفقا لما نقلته عنها وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، إنه "يجب على واشنطن أن تنظر في عواقب أعمالها العدوانية المتزايدة، التي تنطوي على خطر مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا".

وحذرت المتحدثة، تعليقا على تصريحات وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، حول زيادة عدد الدول المستعدة لتزويد أوكرانيا بالدبابات، مما سمته "تكرار فشل مذل للولايات المتحدة مثل فيتنام أو أفغانستان".

وأوضحت أن تصريحات أوستن، التي أدلى بها خلال اجتماع يوم 15 مارس الجاري في شكل مؤتمر بالفيديو لمجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا، تظهر مرة أخرى تركيز واشنطن على مواجهة شاملة مع روسيا "حتى آخر أوكراني".

وشددت زاخاروفا على أن "الأسلحة الأميركية والغربية وكذلك المرتزقة والمتخصصين العسكريين من حلف الناتو كانت ولا تزال أهدافا مشروعة لضربات القوات المسلحة الروسية".

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المصدر: د ب أ
روسيا
مواجهة عسكرية
الولايات المتحدة
أوكرانيا
ماريا زاخاروفا
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