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تضارب الأنباء بشأن مدة تجديد اتفاق تصدير الحبوب

مزراع يحصد القمح قرب مدينة ميكولايف في أوكرانيا
18 مارس 2023 20:31

تضاربت الأنباء، اليوم السبت، الصادرة عن روسيا وأوكرانيا بشأن مدة تجديد اتفاق تصدير الحبوب من البحر الأسود.

ونشرت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية نسخة من رسالة من ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة تقول إن موسكو لن تعترض على تمديد الاتفاق 60 يوما حتى 18 مايو.
وجاء في الرسالة "لن ينظر الجانب الروسي في تمديد إضافي (للاتفاق) بعد الموعد المحدد إلا بعد إحراز تقدم ملموس" بشأن مسألة تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

إلا أن وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف كتب على موقع تويتر "تم تمديد اتفاق (مبادرة حبوب البحر الأسود) 120 يوما".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، في وقت سابق اليوم السبت، تمديد الاتفاق، لكنه لم يفصح عن مدة التمديد.

وأضاف أردوغان، في كلمة ألقاها في مدينة "جناق قلعة" في غرب البلاد "كان من المقرر انتهاء اتفاق ممر الحبوب اليوم. ونتيجة لمحادثاتنا مع الجانبين، جرى الاتفاق على تمديد هذا الاتفاق".

كانت موسكو كررت، قبل أيام، أنها لن تمدد الاتفاق إلا لمدة 60 يوما.

ومكن الاتفاق من تصدير آلاف الأطنان من المنتجات الزراعية الأوكرانية خاصة القمح والبذور الزيتية. لكن روسيا تقول إن الاتفاق الخاص بها لم يطبق على أكمل وجه وإنه لم يمكنها من تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة. وتطالب موسكو برفع القيود الغربية على صادرات منتجاتها الزراعية.

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