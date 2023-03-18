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تصريحات بشأن احتمال اعتقال ترامب

دونالد ترامب (أرشيفية)
18 مارس 2023 20:17

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمرشح لانتخابات الرئاسة لعام 2024، اليوم السبت، أنه يتوقع أن يجري "توقيفه" الثلاثاء بسبب قضية تعود إلى ما قبل انتخابات 2016.

وكتب ترامب، في حسابه على منصته الاجتماعية Truth Social "سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!".

بعدها، توالت التصريحات بشأن احتمال اعتقال ترامب (76 عاماً) الذي سيكون سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث سيصبح في حال توقيفه أول رئيس أميركي سابق يتهم بارتكاب جريمة.

وأشارت تقارير لوسائل إعلام أميركية، نقلا عن مصادر مقربة من قوات إنفاذ القانون، إلى أن الاتهام سيصدر في الأيام المقبلة.

في هذا السياق، قال المتحدث باسم ترامب إن "شخصا مطلعا" نقل للرئيس الجمهوري السابق الموعد المحتمل لاعتقاله.

وأضاف المتحدث "لم يتم إبلاغنا بأي إجراء قانوني من المدعي العام حول اعتقال ترامب".

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن محامي ترامب "الرئيس (السابق) سيستسلم. إذا وجهت له التهم، لن تكون هناك مواجهة"، موضحا "مكتب المدعي العام لم يشاركنا بأي معلومة عن لائحة اتهام ترامب".

كما نقلت الوكالة عن سلطات إنفاذ القانون أن الاستعداد لاعتقال ترامب ليس مؤشرا على أنه سيحدث.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر، إنه "لا يوجد موعد محدد لصدور مذكرة اعتقال بحق ترامب".

وأكدت محطة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية أن "سلطات إنفاذ القانون تبحث مع فريق حراسة ترامب إمكانية اعتقاله إذا صدر القرار".

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، تعليقا على احتمال اعتقال ترامب، "ما يحدث انتقام سياسي".

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المصدر: وكالات
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