رئيس وزراء باكستان السابق يمثل أمام محكمة

حراس أمنيون حول عمران خان عند وصوله أمام قاعة المحكمة
18 مارس 2023 19:52
قال مساعد لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن الأخير امتثل رسميا لأمر حضور أمام محكمة في العاصمة إسلام آباد، اليوم السبت، بعد اندلاع اشتباكات بين الشرطة وأنصاره.
وقالت قناة "جيو" التلفزيونية المحلية إن المحكمة ألغت أوامر ضبطه نتيجة لحضوره.
تولى خان رئاسة الوزراء من 2018 إلى 2022.
وقال فؤاد تشودري مساعد خان إن المحكمة سجلت حضور رئيس الوزراء السابق رسميا وإنه غادر للعودة إلى منزله في مدينة لاهور.
وبحسب وسائل إعلام محلية، وصلت سيارة خان إلى المجمع القضائي في إسلام آباد وسط اشتباكات بين الشرطة وأنصاره. وأفادت وسائل الإعلام بأنه بسبب التجمهر أمام المجمع، لم يتمكن خان من الدخول بنفسه إلى قاعة المحكمة، وسمح له القاضي في النهاية بتوقيع حضوره من سيارته.
كانت المحكمة أمرت بمثول خان أمامها، اليوم السبت، لمواجهة اتهامات.
وفي وقت سابق اليوم، دخلت الشرطة منزله في لاهور بعدما غادره للمثول أمام المحكمة وألقت القبض على عدد من مؤيديه بتهمة شنهم هجمات على أفراد الشرطة قبل أيام.