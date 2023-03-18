ألمانيا واليابان تتفقان على التعاون في "قطاعات استراتيجية"
رئيس وزراء اليابان كيشيدا والمستشار الألماني شولتس خلال مؤتمر صحفي
18 مارس 2023 19:30
اتفقت ألمانيا واليابان، اليوم السبت، على التعاون الوثيق في قطاعات استراتيجية من بينها الأمن الاقتصادي خلال أول محادثات حكومية رفيعة المستوى على الإطلاق تجري بين البلدين.
وبحث المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي وصل إلى اليابان وبرفقته ستة وزراء، سبل تقليل اعتماد بلاده على المواد الخام من بعض الدول.
وقال شولتس، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عقب مباحثاتهما، إن الأزمة الأوكراية وجائحة كوفيد-19 "جعلانا ندرك بشكل مؤلم الصعوبات التي يمكن أن تنشأ عندما يكون هناك كثير من التبعية الاقتصادية في قطاعات مهمة"، مضيفا "علينا التصدي لذلك. نعمل مع اليابان وشركاء آخرين على استخلاص النتائج الصحيحة من هذه التجارب".
وأكد الجانبان، في بيان مشترك "عزمهما على تعزيز التعاون في الأمن الاقتصادي" والعمل على إنشاء "إطار قانوني للتعاون الدفاعي والأمني الثنائي، مثل تقديم المساعدة والدعم اللوجستي".
- "القطاعات الاستراتيجية"
من جهته، قال رئيس الوزراء الياباني إن ألمانيا واليابان تهدفان إلى تعزيز التعاون "في القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك الموارد المعدنية وأشباه الموصلات والبطاريات، وتبادل أفضل الأساليب لمواجهة المخاطر من أجل بناء سلسلة توريد مرنة وآمنة ومستدامة".
تجري ألمانيا مشاورات على المستوى الحكومي مع عدد من الدول مثل فرنسا والصين. وقال مسؤولون ألمان إن قرار عقد المشاورات الأولى من هذا النوع مع اليابان له أهمية سياسية ورمزية كبيرة.
وعلق مسؤول حكومي ألماني على الزيارة قائلا إن برلين تأمل في تعلم استراتيجية اليابان بشأن المواد الخام والاستماع لنصيحة طوكيو حول تقليل الاعتماد على الاستيراد في ضوء إقرار اليابان لمشروع قانون حول الأمن الاقتصادي.
وأقر البرلمان الياباني قانونا للأمن الاقتصادي العام الماضي بهدف حماية التكنولوجيا وتعزيز سلاسل الإمداد الحساسة.
وقفزت التجارة بين ألمانيا والصين إلى مستوى قياسي العام الماضي مما جعل الصين أهم شريك تجاري لألمانيا للعام السابع رغم تحذيرات سياسية في برلين من الاعتماد المفرط على الصين.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني أن البلدين تبادلا بضائع قيمتها حوالي 298 مليار يورو في 2022 بارتفاع بنحو 21 بالمئة من العام السابق.
واليابان هي ثاني أكبر شريك تجاري لألمانيا في آسيا بعد الصين إذ بلغت أحجام التجارة بينهما حوالي 46 مليار يورو في 2022.