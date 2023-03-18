أوكرانيا تعلن مدة تجديد اتفاق تصدير الحبوب

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم السبت، مدة تجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، في وقت سابق اليوم السبت، تمديد الاتفاق، لكنه لم يفصح عن مدة التمديد.
وأضاف أردوغان، في كلمة ألقاها في مدينة "جناق قلعة" في غرب البلاد "كان من المقرر انتهاء اتفاق ممر الحبوب اليوم. ونتيجة لمحادثاتنا مع الجانبين، جرى الاتفاق على تمديد هذا الاتفاق".
إلا أن وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف قال إن الاتفاق، الذي كان العمل به ينتهي اليوم السبت 18 مارس، مدد لمدة 120 يوما.
كانت الأمم المتحدة وتركيا قد توسطتا في الاتفاق مع روسيا وأوكرانيا في يوليو الماضي وجدد لمدة 120 يوما أخرى في نوفمبر لمكافحة أزمة الغذاء العالمية التي أججها توقف صادرات الحبوب من أوكرانيا وروسيا، وهما من بين أكبر البلدان المنتجة للقمح في العالم.
وسبق أن دعت روسيا إلى تمديد الاتفاق 60 يوما فقط أي نصف فترة التجديد السابقة بينما أصرت أوكرانيا على تمديده 120 يوما.
وكتب كوبراكوف على تويتر "تم تمديد اتفاق (مبادرة حبوب البحر الأسود) 120 يوما".
وأضاف "نشكر (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) جوتيريش والأمم المتحدة والرئيس أردوغان والوزير خلوصي أكار (وزير الدفاع التركي) وجميع شركائنا لالتزامهم بالاتفاقيات".