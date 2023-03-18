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بوتين يزور شبه جزيرة القرم
بوتين يصافح ميخائيل رازوجاييف حاكم سيفاستوبول
18 مارس 2023 18:28
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شبه جزيرة القرم، اليوم السبت، في زيارة، حسبما أعلن التلفزيون الروسي العام.
وفي زيارة مفاجئة إلى سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه الجزيرة، زار بوتين مدرسة للفنون بصحبة الحاكم المحلي ميخائيل رازوجاييف، وفقًا لصور بثتها قناة «روسيا-1» التلفزيونية.
وكتب رازوجاييف، على تطبيق تلغرام «يعرف رئيسنا فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين كيف يصنع مفاجأة، بالمعنى الجيد للكلمة».
وأكد أنه كان من المقرر افتتاح مدرسة فنون للأطفال، اليوم السبت، بمشاركة الرئيس الروسي عبر الفيديو.
وأضاف رازوجاييف «لكن فلاديمير فلاديميروفيتش جاء شخصياً، وقاد سيارته بنفسه، لأنه في يوم تاريخي مثل اليوم، يكون دائمًا إلى جانب سيفاستوبول وشعبها».
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المصدر: وكالات
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