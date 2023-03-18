أردوغان يعلن تمديد اتفاق تصدير الحبوب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، لكنه لم يفصح عن مدة تمديد الاتفاق.
وظل مصير الاتفاق، الذي كان ينتهي أجله اليوم، غامضا حتى آخر لحظة.
وذكر أردوغان، في كلمة ألقاها في مدينة جناق قلعة في غرب البلاد "ينقضي أجل اتفاق ممر الحبوب اليوم. ونتيجة لمحادثاتنا مع الجانبين، جرى الاتفاق على تمديد هذا الاتفاق".
وسبق أن طالبت روسيا بتمديد الاتفاق لمدة 60 يوما فحسب، وهي نصف مدة التجديد السابقة في حين كانت أوكرانيا تصر على تجديد الاتفاق لمدة 120 يوما.
وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق الذي وقع في يوليو الماضي في إسطنبول.
ومكن الاتفاق من تصدير مئات الأطنان من المنتجات الزراعية الأوكرانية خاصة القمح والبذور الزيتية. لكن روسيا تقول إن الاتفاق الخاص بها لم يطبق على أكمل وجه وإنه لم يمكنها من تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة.
وتطالب موسكو برفع القيود الغربية على صادرات منتجاتها الزراعية.