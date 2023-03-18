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ترامب يتوقع توقيفه ويدعو أنصاره للتظاهر

دونالد ترامب (أرشيفية)
18 مارس 2023 17:15

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يتوقع أن يجري «توقيفه» الثلاثاء بسبب قضية تعود إلى ما قبل انتخابات 2016 ودعا الأميركيين إلى التظاهر.

وكتب ترامب، في حسابه على منصته الاجتماعية Truth Social «سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!».

ويدرس المدّعون ما إذا كانوا سيوجّهون اتهامات لترامب في هذه القضية. في حال وجّه مدّعي عام مانهاتن في نيويورك اتهامات لترامب (76 عاماً)، فإنّه سيصبح أول رئيس أميركي سابق يتهم بارتكاب جريمة.

وقال محامي ترامب لشبكة «سي ان بي سي» التلفزيونية الأميركية إنّ موكّله قد يستسلم لمواجهة اتهامات جنائية إذا وجّهت إليه هيئة محلّفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام.

وفي الرسالة التي نشرها على منصّته، تحدّث الرئيس السابق عن «تسريبات غير قانونية من مكتب مدّع عام فاسد ومسيّس للغاية في مانهاتن».

كان ترامب نشر على «فيسبوك» و«يوتيوب»، أمس الجمعة، للمرة الأولى منذ تعليق حساباته قبل عامين، عقب هجوم أنصاره على مبنى الكونجرس الأميركي (الكابيتول).

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
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