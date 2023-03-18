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وزيرا خارجية مصر وتركيا يجريان محادثات في القاهرة

شكري وجاويش أوغلو في مؤتمر صحفي بعد المحادثات
18 مارس 2023 17:05

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت في العاصمة القاهرة، مباحثات مع نظيرة التركي مولود جاويش أوغلو.

وقال شكري إن إعادة العلاقات إلى مستوى السفراء ستتم "في الوقت الملائم".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع جاويش أوغلو "سوف نأتي إليها (استعادة السفراء) في التوقيت الملائم وفقا لما يأتي به من نتائج إيجابية".

بدوره، أكد جاويش أوغلو أن تركيا سترفع مستوى علاقتها مع مصر إلى مستوى السفراء "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "سعيد جدا لأننا اتخذنا خطوات ملموسة لتطبيع العلاقات مع مصر... سنبذل قصارى جهدنا حتى لا تُقطع العلاقات بيننا مرة أخرى في المستقبل".

وزار شكري تركيا الشهر الماضي للتضامن معها بعد الزلازل المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 50 ألفا في تركيا وسوريا.

وبدأت المشاورات بين مسؤولين بارزين في وزارتي الخارجية التركية والمصرية عام 2021.

وذكرت الحكومة المصرية، الشهر الماضي، أن شركات تركية تعهدت باستثمارات جديدة في مصر بقيمة 500 مليون دولار أميركي.

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المصدر: رويترز
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