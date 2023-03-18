الأحد 19 مارس 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس رومانيا في واحة الكرامة
رئيس رومانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير
مواهب إماراتية على خطى العالمية (2)
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في عبدالله المحيربي
«تنمية المجتمع بأبوظبي» تحتفي بـ 111 خريجاً
الجابر: الإمارات تعمل على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي
سفيرة أيرلندا لدى الدولة: علاقتنا عميقة مع الإمارات
شما بنت محمد بن خالد تطلق مسابقة «البيت المتميز بيئياً» في العين
مستشار رئيس أوزبكستان يزور «الشؤون الإسلامية»
خيرية الشارقة تشيد بدعم سلطان القاسمي للعمل الخيري
«تراحم الخيرية» تطلق «خيرك.. عطاؤك لغيرك»
«عمومية الكيميائية» تناقش المبادرات المستقبلية
230 طائرة مساعدات إماراتية إلى سوريا وتركيا
بلدية دبي تحتفل باليوم العالمي لإعادة التدوير
«اجتماعية الشارقة» تجمع 65 ممثلاً عن 34 جهة
طلبة الثاني عشر يستأنفون امتحانات نهاية الفصل الثاني غداً
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: تحويل 25 خدمة إلى «خدمات استباقية» بنسبة %100
«الموارد البشرية» في دبي تطلق «العمل من المكتبة»
«المعرفة والابتكار» يناقش آلية «التعامل مع التحديات»
«التسوق بأمان» للعاملين في الشركات السياحية
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
وزيرا خارجية مصر وتركيا يجريان محادثات في القاهرة
شكري وجاويش أوغلو في مؤتمر صحفي بعد المحادثات
18 مارس 2023 17:05
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت في العاصمة القاهرة، مباحثات مع نظيرة التركي مولود جاويش أوغلو.
وقال شكري إن إعادة العلاقات إلى مستوى السفراء ستتم "في الوقت الملائم".
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع جاويش أوغلو "سوف نأتي إليها (استعادة السفراء) في التوقيت الملائم وفقا لما يأتي به من نتائج إيجابية".
بدوره، أكد جاويش أوغلو أن تركيا سترفع مستوى علاقتها مع مصر إلى مستوى السفراء "في أقرب وقت ممكن".
وأضاف "سعيد جدا لأننا اتخذنا خطوات ملموسة لتطبيع العلاقات مع مصر... سنبذل قصارى جهدنا حتى لا تُقطع العلاقات بيننا مرة أخرى في المستقبل".
وزار شكري تركيا الشهر الماضي للتضامن معها بعد الزلازل المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 50 ألفا في تركيا وسوريا.
وبدأت المشاورات بين مسؤولين بارزين في وزارتي الخارجية التركية والمصرية عام 2021.
وذكرت الحكومة المصرية، الشهر الماضي، أن شركات تركية تعهدت باستثمارات جديدة في مصر بقيمة 500 مليون دولار أميركي.
أخبار ذات صلة
230 طائرة مساعدات إماراتية إلى سوريا وتركيا
مصر وتركيا: اتفاق على استعادة العلاقات بالكامل
المصدر: رويترز
مصر
تركيا
محادثات
الأكثر قراءة
الاقتصادي
«الاقتصاد»: الموافقة على رفع أسعار البيض والدواجن بصورة مؤقتة
18 مارس 2023
الإمارات
رئيس الدولة يحضر حفل زفاف زايد بن سرور بن محمد
15 مارس 2023
دنيا
وفاة الممثل البحريني عبدالله وليد
16 مارس 2023
آخر الأخبار
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الرياضي
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
اليوم 02:00
الرياضي
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
اليوم 01:45
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس رومانيا في واحة الكرامة
اليوم 01:35
الإمارات
رئيس رومانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©