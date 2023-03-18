فرنسا: لن نسمح بحدوث نقص في الوقود جراء الإضرابات

قال وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكيور إن بلاده لن تسمح بحدوث نقص في البنزين جراء الإضرابات في المصافي ومستودعات الوقود احتجاجا على مسعى الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ليسكيور اليوم السبت، في مقابلة مع شبكة "فرانس إنفو" أن أغلب محطات البنزين في فرنسا لديها ما يكفي من الوقود ،وأن النقابات التي تحث السائقين على ملء خزاناتهم دون حاجة إلى ذلك يجازفون في التسبب في حالة من الهلع.

وتابع أنه عندما أضرب عمال المصافي عن العمل في أكتوبر الماضي ، أجبرتهم الحكومة على العودة إلى العمل لتخفيف نقص الوقود.

وقال "إنهم يحاولون خلق حالة من الهلع والتوتر حتى يتوجه الناس للبحث عن البنزين ثم نجد أنفسنا، على الأرجح، بدون أي بنزين". وأضاف "لقد أظهرنا في الخريف أننا قادرون على التحرك عند الضرورة لفعل هذا.

ولن نسمح أن يقوم بضع عشرات من الأفراد بعرقلة حركة 65 مليون فرنسي وتعطيل دولة كاملة، لأن هذا ما نتحدث عنه". وقال متحدث باسم شركة توتال إنرجيز إن نحو 37 % من الطاقم التشغيلي بمصافي الشركة في فرنسا ومستودعات الوقود أضربوا عن العمل منذ صباح اليوم. وأول أمس الخميس ،مررت الحكومة الفرنسية مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت نهائي فى الجمعية الوطنية(الغرفة الأدني بالبرلمان).

وكان مجلس الشيوخ(الغرفة العليا) قد وافق على مشروع القانون الذي يتضمن رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما.