الأحد 19 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ملايين الأسماك النافقة أدت إلى انسداد نهر في أستراليا

ملايين الأسماك النافقة أدت إلى انسداد نهر في أستراليا
18 مارس 2023 15:58

أدت ملايين الأسماك النافقة المتحللة إلى انسداد جزء كبير من أحد الأنهار في منطقة نائية بجنوب شرق أستراليا تعرضت لموجة حرّ شديدة، على ما افادت السلطات المحلية الجمعة.
وأوضحت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز أن "ملايين" الأسماك نفقت في نهر دارلينغ بالقرب من قرية مينيندي، وهو ثالث نفوق واسع النطاق في المنطقة منذ عام 2018.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوارب وسط مجموعات كثيفة من الأسماك العائمة التي حجبت رؤية سطح النهر.
وقال غرايم مكراب المقيم في مينيندي لوكالة فرانس برس إن المشهد "مروع"، مشيراً إلى أنّ "ثمة أسماكاً نافقة على مرمى البصر"، وأعرب عن تخوفه من عواقب بيئية وخيمة.
وأشارت الحكومة المحلية إلى أن عدد أسماك الرنجة والكارب في النهر ارتفع بشكل كبير بعد الفيضانات الأخيرة، لكن المياه عادت وانحسرت.
وأوضحت في بيان أن "نفوق هذه الأسماك عائد إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الماء (نقص الأكسجة)، بفعل انحسار مياه الفيضانات"، مضيفة أن موجة الحر تؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة.

أخبار ذات صلة
إغلاق شاطئ في أستراليا بعد تعرض سيدة لهجوم القرش
بكين: تزويد أستراليا بغواصات نووية تهديد للسلام
المصدر: آ ف ب
أستراليا
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
الرياضي
كونتي منتقداً لاعبيه: لسنا فريقاً!
اليوم 02:00
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
الرياضي
«السداسية» تحفظ أمل دورتموند في «البوندسليجا»
اليوم 01:45
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس رومانيا وحرمه في واحة الكرامة بحضور مريم المهيري (الصور من وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس رومانيا في واحة الكرامة
اليوم 01:35
الرئيس الروماني خلال زيارته جامع الشيخ زايد الكبير بحضور مريم المهيري (وام)
الإمارات
رئيس رومانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©