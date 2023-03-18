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وزير الخارجية التركي يصل إلى القاهرة

وزير الخارجية التركي يصل إلى القاهرة
18 مارس 2023 13:49

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى القاهرة ،اليوم السبت ، على رأس وفد في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات هي الأولى منذ أكثر من 10 أعوام يبحث خلالها ملف العلاقات المصرية .

كان السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية وأعضاء السفارة التركية لدى مصر في استقبال  أوغلو  بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة .

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وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد ،أمس الجمعة، إن "زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين".

وكشف المتحدث عن أن سامح شكرى سوف يستقبل نظيره التركي في لقاء ثنائى بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، يعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

المصدر: د ب أ
مصر
تركيا
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