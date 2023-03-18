إطلاق اسم ممثل فرنسي على جسر شهير في باريس

سيُطلق على جسر بير هاكان (بئر حكيم) المعروف بأعمدته المعدنية وإطلالته على برج إيفل، في بداية أبريل اسم "منتزه جان بول بلموندو" تكريما للممثل الذي توفي عام 2021، بحسب قرار أصدره مجلس مدينة باريس الجمعة.

كان بلموندو صوّر مشهداً شهيراً على هذا الجسر من فيلم "Peur sur la ville" ("بور سور لا فيل") للمخرج هنري فيرنوي عام 1975، الذي أدى فيه دور "المفوض لوتيلييه".

وفي هذا المشهد، يلاحق النجم المعروف بأدواره في بعض من أشهر أفلام السينما الفرنسية في القرن العشرين، سفاحاً ينشط في العاصمة، ويتنقل على سطح قطار أنفاق على الخط رقم 6 الذي يعبر نهر السين مروراً بهذا الجسر.

هذا المشهد "تسبب له بالإصابة الوحيدة خلال مسيرته"، وفق النائبة مود غاتيل التي اقترح حزبها "الحركة الديموقراطية" القيام بتكريم من هذا النوع بعد أسابيع قليلة من وفاة الممثل.

واختير الموقع "مع عائلة" بلموندو، وفق ما أعلنت المسؤولة عن شؤون الذاكرة في مجلس مدينة باريس لورانس باتريس، التي قالت إن هذه الخطوة ستُظهر للسائحين الذين يترددون على الجسر "اسم هذا الممثل العظيم المعروف جيداً في الخارج".

وقالت إن إزاحة الستار عن الاسم الجديد للجسر ستقام "قبيل عيد ميلاده التسعين". وكان الممثل الذي شارك في أكثر من ثمانين عملاً، ليبلغ عامه التسعين في التاسع من أبريل.

ومن خلال هذه الخطوة، خرق مجلس باريس مرة أخرى العادة التي تنص على عدم جواز إطلاق اسم شخصية على طريق عام في العاصمة قبل مرور خمس سنوات على الوفاة.

وحصل ذلك في وقت سابق هذا الأسبوع من خلال إعادة تسمية رصيف السين (Quai de Seine) الواقع أمام متحف أورسيه باسم رئيس الجمهورية السابق فاليري جيسكار ديستان، وتسمية ملعب في الدائرة 13 في باريس باسم بيليه، أسطورة كرة القدم البرازيلي الذي توفي في ديسمبر.