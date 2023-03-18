انطلاق عملية أمنية واسعة بكركوك وصلاح الدين

نفذت قوة أمنية عراقية مشتركة، اليوم السبت، عملية أمنية واسعة في محافظتي كركوك وصلاح الدين، لملاحقة خلايا داعش الارهابية والحد من تحركات عناصرها بين المحافظتين.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي ، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قيادتي عمليات كركوك وشرق دجلة ومحور الشمال وبمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية نفذوا عملية دهم وتفتيش وتأمين في المناطق المشتركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين". وأشارت إلى أن "العملية الأمنية تهدف الى تأمين منطقة العمليات المستهدفة، وتدمير عدد من المضافات وضبط أوكار لعصابات داعش الإرهابية".