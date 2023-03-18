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المستشار الألماني يصل إلى اليابان

المستشار الألماني يصل إلى اليابان
18 مارس 2023 12:06

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس وستة من وزراء حكومته إلى طوكيو، اليوم السبت، لإجراء محادثات مع مسؤولي الحكومة اليابانية. ومن المقرر أن يلتقي شولتس رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وهذه المشاورات هي الأولى بين الحكومتين  الحاليتين للبلدين، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، القوية بالفعل. وسيكون الأمن الاقتصادي محور المحادثات. والهدف الرئيسي من الزيارة هو توسيع التعاون الدولي من أجل خفض معدل الاعتماد على القوى الاقتصادية الفردية، على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر باستيراد المواد الخام من مصدر واحد.

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وفي العام الماضي، أصدرت اليابان، التي تستورد المواد الخام على نطاق واسع، قانونا للأمن الاقتصادي، تعتبره الحكومة الألمانية نموذجيا. وتستخلص ألمانيا بذلك الدروس من اعتمادها سابقا على روسيا في الحصول على الغاز.

 

ألمانيا
اليابان
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