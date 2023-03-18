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زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب قهرمان مرعش

زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب قهرمان مرعش
18 مارس 2023 11:40

وقع زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم السبت في منطقة جوكسون بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا. جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم السبت،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

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وأشار البيان إلى أن مركز الزلزال بمنطقة جوكسون، كان على عمق 7 كيلومترات من سطح الأرض. وفي السادس من فبراير ، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 درجات و 7.6 درجات، وكان مركز الزلزال التركي ولاية قهرمان مرعش، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا هائلا.

المصدر: د ب أ
زلزال
تركيا
زلزال تركيا
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