السبت 18 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«اليونيسيف»: 10 ملايين طفل بمنطقة الساحل في خطر

قوات تتدرب على مكافحة الإرهاب في بوركينا فاسو (أ ف ب)
18 مارس 2023 01:49

جنيف (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية ينتهي اليوم والمحادثات مستمرة
تحذير من مخاطر تهدد ملايين الأطفال في منطقة الساحل

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن 10 ملايين طفل في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بحاجة ماسة لمساعدة إنسانية، أي بزيادة الضعف عن عددهم في عام 2020، وذلك على وقع النزاعات المسلّحة والعنف الإرهابي الذي تصاعد في السنوات الأخيرة.
وبوركينا فاسو، التي شهدت انقلابَين عسكريين في 2022، وقعت منذ 2015 في دوّامة العنف الإرهابي الذي ظهر في مالي والنيجر قبل بضع سنوات وانتشر خارج حدودهما.
وأشارت اليونيسيف في تقريرها إلى أنّ نحو 4 ملايين طفل معرّضون للخطر في الدول المجاورة لبوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وقالت المديرة الإقليمية لليونيسيف لمنطقة غرب ووسط أفريقيا ماري بيار بوارييه في بيان: إن «الأطفال يقعون بشكل متزايد وسط النزاعات المسلّحة، كضحايا للاشتباكات العسكرية المتصاعدة أو لمجموعات مسلحة غير حكومية».
وأضافت أنّ «2022 كان عنيفاً بشكل خاص على الأطفال في منطقة وسط الساحل، ويجب على جميع أطراف النزاع وقف الهجمات على الأطفال ومدارسهم ومراكزهم الصحية ومنازلهم بشكل عاجل».
ووفق الوكالة الأممية، فإنّ الجماعات المسلّحة المعارضة لنظام التعليم الذي تديره الدولة تحرق المدارس وتنهبها، كما تهدّد وتختطف أو تقتل المعلمين.
وأوضحت أنّ أكثر من 8300 مدرسة أقفلت أبوابها في الدول الثلاث، بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وذلك إمّا بسبب استهدافها أو بسبب نزوح الأهالي أو خوفهم من إرسال أطفالهم إلى المدارس.
وفي بوركينا فاسو، أظهرت بيانات جمعتها الأمم المتحدة أنّ عدد الأطفال الذين قُتلوا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 ازداد ثلاث مرّات مقارنة بالفترة نفسها من 2021.
وتوفي معظم هؤلاء الأطفال متأثرين بإصابات بأعيرة نارية أثناء الهجمات على قراهم، أو كانوا ضحايا انفجار عبوات ناسفة أو ذخائر.

اليونيسيف
الأمم المتحدة
بوركينا فاسو
مالي
النيجر
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كلاسيكو «نهائي الليجا» بين القاضية والعودة
الرياضي
كلاسيكو «نهائي الليجا» بين القاضية والعودة
اليوم 15:02
«الاستثناء» يحرم ديوكوفيتش من ميامي
الرياضي
«الاستثناء» يحرم ديوكوفيتش من ميامي
اليوم 15:00
«الرقم 9» يجدد الصراع للمرة العاشرة في «الكلاسيكو»!
الرياضي
«الرقم 9» يجدد الصراع للمرة العاشرة في «الكلاسيكو»!
اليوم 15:00
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
الإمارات
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
اليوم 14:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©