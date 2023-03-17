السبت 18 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل 11 طفلاً بانفجار مخلفات ذخيرة في جنوب السودان

مقتل 11 طفلاً بانفجار مخلفات ذخيرة في جنوب السودان
18 مارس 2023 01:49

جوبا (وكالات) 

أخبار ذات صلة
مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
الإمارات: دور محوري للبعثة الأممية بحماية المدنيين في جنوب السودان

لقي 11 طفلاً حتفهم في انفجار مخلفات ذخيرة في دولة جنوب السودان، حسبما أعلنت الجمعة المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في الدولة التي تمزقها أعمال عنف.
ووقع الحادث، أمس الأول، في قرية نائية بولاية غرب بحر الغزال، إلى شمال غرب العاصمة جوبا، حسبما قالت المتحدثة ليندا توم لإذاعة ميرايا التابعة للبعثة الأممية «يونيميس». وأضافت توم: «لقي 11 طفلاً حتفهم، ولا يزال طفل يتلقى العلاج الطبي». وأوضحت أن «حجم هذه المأساة هائل، تعازينا لعائلات الضحايا».
وغرقت دولة جنوب السودان في حرب مدنية طاحنة في 2013، بعد عامين على نيلها الاستقلال عن السودان.
واستمر النزاع خمس سنوات، وأودى بقرابة 400 ألف مدني، قبل أن يتفق الزعيمان المتحاربان سلفا كير وريك مشار على إلقاء السلاح.
ولا تزال الألغام والذخائر غير المنفجرة تنتشر في مناطق واسعة من هذا البلد، وهو ما يمثل تهديداً آخر للأهالي، الذي لا يزالون يرزحون تحت وطأة أعمال عنف مسلحة وكوارث طبيعية وجوع.

جنوب السودان
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كلاسيكو «نهائي الليجا» بين القاضية والعودة
الرياضي
كلاسيكو «نهائي الليجا» بين القاضية والعودة
اليوم 15:02
«الاستثناء» يحرم ديوكوفيتش من ميامي
الرياضي
«الاستثناء» يحرم ديوكوفيتش من ميامي
اليوم 15:00
«الرقم 9» يجدد الصراع للمرة العاشرة في «الكلاسيكو»!
الرياضي
«الرقم 9» يجدد الصراع للمرة العاشرة في «الكلاسيكو»!
اليوم 15:00
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
الإمارات
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
اليوم 14:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©