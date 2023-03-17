مقتل 11 طفلاً بانفجار مخلفات ذخيرة في جنوب السودان

جوبا (وكالات)

لقي 11 طفلاً حتفهم في انفجار مخلفات ذخيرة في دولة جنوب السودان، حسبما أعلنت الجمعة المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في الدولة التي تمزقها أعمال عنف.

ووقع الحادث، أمس الأول، في قرية نائية بولاية غرب بحر الغزال، إلى شمال غرب العاصمة جوبا، حسبما قالت المتحدثة ليندا توم لإذاعة ميرايا التابعة للبعثة الأممية «يونيميس». وأضافت توم: «لقي 11 طفلاً حتفهم، ولا يزال طفل يتلقى العلاج الطبي». وأوضحت أن «حجم هذه المأساة هائل، تعازينا لعائلات الضحايا».

وغرقت دولة جنوب السودان في حرب مدنية طاحنة في 2013، بعد عامين على نيلها الاستقلال عن السودان.

واستمر النزاع خمس سنوات، وأودى بقرابة 400 ألف مدني، قبل أن يتفق الزعيمان المتحاربان سلفا كير وريك مشار على إلقاء السلاح.

ولا تزال الألغام والذخائر غير المنفجرة تنتشر في مناطق واسعة من هذا البلد، وهو ما يمثل تهديداً آخر للأهالي، الذي لا يزالون يرزحون تحت وطأة أعمال عنف مسلحة وكوارث طبيعية وجوع.