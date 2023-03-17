البرلمان العراقي يصوت على تعديل قانون الانتخابات غداً

هدى جاسم (بغداد)

حدد البرلمان العراقي غداً الأحد موعداً للتصويت على تعديل قانون الانتخابات التشريعية وقانون مجالس المحافظات، رغم استمرار الخلافات حول التعديلات المطلوبة. وأكد النائب المستقل سجاد سالم، عدم وجود أي اتفاق حول شكل قانون الانتخابات الجديد بين القوى السياسية المختلفة.

وكان مجلس النواب، أنهى في 4 مارس الجاري، القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، وحددت رئاسة البرلمان غداً جلسة للتصويت على القانون.

وتتضمن التعديلات إلغاء الدوائر المتعددة التي تم اعتمادها خلال الانتخابات الأخيرة، بسبب تجزئة المحافظة إلى دوائر متعددة، الأمر الذي ترفضه كتل معارضة وقوى ناشئة. ورجح المحلل السياسي ومدير «المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية» غازي فيصل حسين، تعديل القانون الحالي بما يضمن فوز الأحزاب السياسية الكبرى الموجودة حالياً في السلطتين التشريعية والتنفيذية، عازياً ذلك إلى وجود أغلبية برلمانية.

وأشار حسين في تصريح لـ «الاتحاد»، إلى أن «هذا التعديل ينسجم مع تطلعات وتجربة الأحزاب الكبيرة قبل إجراء التعديل على القانون في عام 2019، ويقلص فرص الأحزاب الصغيرة أو الأفراد أو المستقلين في الفوز بمقاعد في مجلس النواب أو المجالس البلدية في المحافظات».

لكن المحلل السياسي، نائب رئيس مركز «حلول للدراسات المستقبلية» مازن صاحب، يرى من جانبه أن تعديل القانون لا يزال يحتاج إلى مناقشات متعددة من جميع الأطراف السياسية، خصوصاً داخل قيادات تحالف إدارة الدولة.