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على هامش «كوب 28» انتخاب ميرة السويدي مقرراً لاجتماع الاتحاد البرلماني الدولي

على هامش «كوب 28» انتخاب ميرة السويدي مقرراً لاجتماع الاتحاد البرلماني الدولي
18 مارس 2023 01:49

أبوظبي (الاتحاد) 

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انتخبت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي مقرراً لمخرجات اجتماع الاتحاد الذي سيعقد على هامش الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي سيعقد في دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. 
كما انتخبت الجمعية ميرة السويدي مقرراً لمشروع قرار مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن مناقشة موضوع «الشراكات من أجل العمل المناخي: تعزيز الوصول إلى الطاقة الخضراء بأسعار معقولة، وضمان الابتكار والمسؤولية والإنصاف»، الذي وافق عليه المشاركون في أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت مؤخراً في مملكة البحرين. وقالت ميرة السويدي، في مداخلة الشعبة البرلمانية خلال أعمال الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي، حول المسائل المتعلقة بمتابعة البرلمانات للنهوض بالعمل المناخي، «إن قضية التغير المناخي من القضايا الصعبة والمعقدة، إلا أننا كبرلمانيين وممثلين لشعوبنا في موقع يمكننا تحقيق نتائج استثنائية من خلال أدوارنا التشريعية والرقابية، وسد الفجوة بين جميع أصحاب المصلحة».

الإمارات
الاتحاد البرلماني الدولي
الشعبة البرلمانية
المجلس الوطني الاتحادي
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