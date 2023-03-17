اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية ينتهي اليوم والمحادثات مستمرة

جنيف (الاتحاد)

أفاد مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمس، بأن المناقشات لا تزال جارية بشأن تجديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، والذي ينتهي اليوم، بينما تتمسك روسيا بالتمديد 60 يوماً فقط. وقالت الأمم المتحدة إنها تواصل مساعيها بشأن الاتفاقية الدولية لتصدير الحبوب من أوكرانيا التي يبدو استمرارها بعد انتهاء تمديدها اليوم غير مؤكد بسبب الخلاف بين موسكو وكييف بشأن مدتها. وذكر الكرملين أن موسكو ستمدد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود 60 يوماً، في تأكيد لتصريحات سابقة لوزارة الخارجية.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف اليساندرا فيلوتشي، خلال مؤتمر صحفي، إن «الاتفاق ينص على التجديد مدة 120 يوماً، المناقشات جارية ولن نطلق تكهنات». وفي وقت سابق من الأسبوع، أوصت الأمم المتحدة بتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود لما بعد 18 مارس، حتى وإن خفضت روسيا المدة إلى 60 يوماً.

من جانبها، تشكو موسكو من أن الاتفاق الموازي لتسهيل صادراتها من الأسمدة لم ينجح، وتتهم حلفاء كييف الغربيين بعرقلة تطبيقه. بدورها، استنكرت كييف موقف روسيا وطالبت أنقرة والأمم المتحدة التدخل بصفتهما ضامنتين للاتفاقية. وقالت فيلوتشي إن الأمم المتحدة «ليست من بين الموقعين الثلاثة على الاتفاقية، الأطراف الثلاثة في الاتفاقية هي الدول الأعضاء «روسيا وأوكرانيا وتركيا» والأمم المتحدة شاهدة على هذا الاتفاق». وتنص المبادرة التي وُقعت بالأحرف الأولى في يوليو في أحكامها على أن «يتم تمديدها تلقائياً لفترة مماثلة «120 يوماً» ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بنيته إنهاءها أو تعديلها». ومنذ الاثنين، تؤكد الأمم المتحدة أنها تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الآلية التي ساعدت على تهدئة الأسعار التي ارتفعت إثر الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير 2022. وأشارت فيلوتشي إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشارك في هذه المباحثات. وقالت «نحن منخرطون على جميع المستويات، نعم.

تعلمون أنها مبادرة للأمين العام، لكن مسؤولين كبارًا آخرين في الأمم المتحدة يشاركون أيضًا، الجميع يتحرك بشأن هذه القضية المهمة». وأضافت «جميعاً منخرطون في هذه المناقشات ونريد ضمان سلامة واستمرارية هذا الاتفاق». وخففت اتفاقية الحبوب من أزمة الغذاء العالمية التي أثارتها الأزمة الأوكرانية، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم والتي صدرت أكثر من 29.1 مليون طن من الحبوب من موانئها منذ يوليو 2022. في المقابل، صُدرت كمية بسيطة تقدر بنحو 260 ألف طن من الأسمدة الروسية المخزنة في الموانئ الأوروبية.