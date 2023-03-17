السبت 18 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الكرملين يقر: الهجوم العسكري على أوكرانيا «طال زمنياً»

جنود أوكرانيون يغطون دبابتهم بالقرب من خط المواجهة (رويترز)
18 مارس 2023 01:49

موسكو (وكالات)

أخبار ذات صلة
روسيا: قرار توقيف بوتين «باطل قانونياً»
صراع المعتدلين والمتشددين بأوروبا يعرقل جهود تسوية أزمة أوكرانيا

أقر الكرملين أن الهجوم العسكري على أوكرانيا «طال زمنياً بالفعل أكثر مما كان مخططاً له مع بدء الأزمة» في فبراير 2022، لكنه أكد أن النزاع مع كييف تحول إلى «صراع مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأكمله». وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف: «إن ما بدأ على شكل نزاع ضد حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تحول إلى صراع أوسع نطاقا مع الناتو». وأضاف بيسكوف أن الحلف بذل جهداً غير مسبوق منذ ذلك الحين من أجل تسليح أوكرانيا، وهذا الأمر أدى إلى «إطالة أمد العملية العسكرية الخاصة». وأشار إلى أن دولاً عدة في «الناتو» صارت منخرطة في النزاع، بما في ذلك الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا الأمر لن يثني روسيا عن تحقيق أهدافها. 
في هذا الصدد، انتقد الكرملين، أمس، قرارات بولندا وسلوفاكيا بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة تعود للعهد السوفيتي، واصفاً هذا بالتصعيد. وذكر بيسكوف أن الطائرات المقاتلة طراز «ميج 29» لن تحدث أي فارق في القتال الأوكراني، لكنها ستجلب المزيد من المشكلات للبلاد.  وأكد بيسكوف «خلال العملية العسكرية الخاصة، ستكون كل هذه المعدات عرضة للدمار، مضيفاً أن هذه الدول تتخلص من معدات قديمة وغير ضرورية». وبعد أن وعدت بولندا  أوكرانيا بطائرات «ميج 29» أمس الأول، وافقت الحكومة في سلوفاكيا أيضاً على تسليم تلك الطائرات إلى كييف أمس، حيث أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر، عقب اجتماع وزاري في براتيسلافا، أن الحكومة قررت إرسال مقاتلات من طراز ميج-29 سوفيتية الصنع لأوكرانيا.

الكرملين
روسيا
أوكرانيا
حلف شمال الأطلسي
ناتو
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كلاسيكو «نهائي الليجا» بين القاضية والعودة
الرياضي
كلاسيكو «نهائي الليجا» بين القاضية والعودة
اليوم 15:02
«الاستثناء» يحرم ديوكوفيتش من ميامي
الرياضي
«الاستثناء» يحرم ديوكوفيتش من ميامي
اليوم 15:00
«الرقم 9» يجدد الصراع للمرة العاشرة في «الكلاسيكو»!
الرياضي
«الرقم 9» يجدد الصراع للمرة العاشرة في «الكلاسيكو»!
اليوم 15:00
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
الإمارات
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
اليوم 14:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©