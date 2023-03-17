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روسيا: قرار توقيف بوتين «باطل قانونياً»

روسيا: قرار توقيف بوتين «باطل قانونياً»
18 مارس 2023 01:49

موسكو (وكالات) 

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وصفت الخارجية الروسية، أمس، قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها «عديمة الأهمية» و«باطلة قانونياً»، بعد الإعلان عن إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا عبر «تلغرام» إن «قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا».
وتابعت زاخاروفا أن «روسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه»، موضحة أن موسكو «لا تتعاون» مع المحكمة.
وقالت إن مذكرات «التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونياً» بالنسبة لروسيا.
نظام روما الأساسي هو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.

روسيا
المحكمة الجنائية الدولية
فلاديمير بوتين
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