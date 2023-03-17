الاتحاد الأوروبي يوافق على تسريع الإمدادات العسكرية لأوكرانيا
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف هاوتزر
18 مارس 2023 00:28
توقع عدة دول في الاتحاد الأوروبي اتفاقية يوم الاثنين للتعاون على شراء قذائف مدفعية من أجل أوكرانيا في إطار جهود تسريع وزيادة الإمدادات بالقذائف التي تقول كييف إنها بحاجة ماسة إليها. وقال مسؤول كبير في الاتحاد إن العديد من دول التكتل، البالغ عددها 27، من المتوقع أن توقع على ما يسمى بترتيب المشروع، والذي يحدد الشروط المرجعية للخطة، لكن لم يتضح عدد الدول لأن بعضها لا يزال يدرس المقترح. وذكر مسؤولون أن الاتفاقية المشتركة لشراء قذائف مدفعية من عيار 155 مليمترا ستُوقع على هامش اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الاثنين. ويمكن تقديم أولى الطلبات بموجب الخطة بحلول نهاية مايو المقبل. وأردف المسؤول الأوروبي الكبير، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، "تم وضع هذا الترتيب بسرعة كبيرة جدا". ويمكن لجميع الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) والنرويج المشاركة فيه". وقالت أوكرانيا إنها في حاجة ماسة إلى قذائف من عيار 155 مليمترا. وحذر القادة الأوكرانيون والغربيون في الأسابيع القليلة الماضية من أن كييف تستهلك قذائف بسرعة أكبر من قدرة حلفائها على إنتاجها مما أدى إلى تجدد مساعي إرسال الإمدادات والبحث عن سبل لزيادة الإنتاج. وستتولى وكالة الدفاع التابعة للاتحاد الأوروبي قيادة المشروع الذي سيُدشن يوم الاثنين. تأتي المبادرة في إطار خطة قدمها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لتخصيص مليار يورو (1.07 مليار دولار أميركي) تعويضا لدول الاتحاد مقابل إرسال قذائف من مخزوناتها إلى أوكرانيا ومليار يورو أخرى للمشتريات المشتركة.