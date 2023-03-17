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البرلمان الألماني يقر تقليص عدد أعضائه

البرلمان الألماني
18 مارس 2023 00:19

قرر البرلمان الألماني (بوندستاج) إصلاح قانون الانتخابات الذي يهدف إلى تقليص عدد النواب وقصره بشكل دائم على 630 نائبا.
وحاز المشروع، الذي تقدم به الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، الأغلبية البسيطة المطلوبة، الجمعة، في برلين.
وأعلن أيدان أوزوجوز نائب رئيس البرلمان الألماني أن 261 نائبا صوتوا ضد المشروع، وامتنع 23 عن التصويت. وبينما صوت حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر بالإجماع على إقرار التعديلات، لم يصوت بالرفض من أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلا اثنان فقط وامتنع عضو واحد عن التصويت.
ويرى كل من الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب اليسار نفسيهما مضارين بهذه الإصلاحات. وأعلن كل منهما أنه سينقل الأمر إلى المحكمة الدستورية الاتحادية.
وقال زيباستيان هارتمان (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) إن الهدف من المشروع هو ضمان "حق التصويت ببساطة ومنطقية". 

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