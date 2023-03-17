تركيا تقدر أضرار الزلازل بعشرات مليارات الدولارات

ذكرت الحكومة التركية أن الزلازل التي ضربت جنوب شرق تركيا الشهر الماضي، تسببت في أضرار بلغت تكلفتها حوالي تريليوني ليرة (103,6 مليار دولار أميركي)، وذلك في تقييم رسمي، قبل عقد الاتحاد الأوروبي مؤتمرا للمساعدة في جهود إعادة الإعمار. وذكرت وسائل إعلام أن التقرير، الذي صدر الجمعة، كان من بين أكثر التقارير شمولا، ويشمل الأضرار التي تعرضت لها المباني والبنية التحتية والصناعة والتأمين والأثر الناتج عن ذلك على الاقتصاد الكلي. وقال مكتب الاستراتيجية والميزانية، التابع للرئاسة التركية، إنه قام بحساب حصيلة الخسائر على الاقتصاد التي تصل إلى ما يعادل نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام. ووفقا للتقرير، شكلت 11 محافظة تضررت جراء الزلازل 9,8% من الاقتصاد القومي و8,6% من الصادرات في عام 2022. وكانت نسبتها إلى صادرات المنسوجات أعلى بكثير، إذ بلغت 35%. في تقييم أولي في فبراير، قدر البنك الدولي حجم الأضرار المادية التي سببتها الزلازل بـ 34,2 مليار دولار أميركي. وكان التقدير الأكثر تشاؤما يتحدث عن تكاليف بأكثر من 84 مليار دولار.